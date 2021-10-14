Бастрыкин: СК никогда не предлагал запретить Интернет
Анна Акимова
Анна Акимова
13:27, 14 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет РФ никогда не говорил о полном запрете Интернета, обсуждалось ограничение потенциально опасного контента для несовершеннолетних пользователей. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин, слова которого передаёт РИА Новости. Он указал на возможность санкций в отношении крупных компаний, которые отказываются фильтровать запрещённые материалы.
Следственный комитет никогда не предлагал полностью запретить Интернет. Речь шла об ограничении просмотра несовершеннолетними отдельных ресурсов, содержащих информацию, потенциально опасную для них.<...> Я сторонник адекватных мер, направленных на безопасность детей. К крупным компаниям, отказывающимся фильтровать запрещённые материалы, безусловно необходимо принимать меры, — сказал Бастрыкин.
По словам главы СК, говорить о запретах необходимо в контексте анализа ситуации и следственной практики.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ продолжит развивать собственные IT-платформы, мессeнджеры и Рунет, чтобы обезопасить граждан и государство от последствий возможных аварий. Она подчеркнула, что при этом речи о принудительном переходе на российские сети нет.