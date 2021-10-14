Бастрыкин: СК никогда не предлагал запретить Интернет

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С 9 ноября Россия возобновляет авиационное сообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Это решение принято на взаимной основе. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Соответствующее решение приняла заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 9 ноября 2021 года авиасообщения со следующими государствами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения,...