Бастрыкин рассказал о количестве не получивших зарплату россиян

https://static.news.ru/photo/404e942a-2e74-11eb-8786-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи СК России возбудили за последние девять месяцев порядка 1,4 тыс. уголовных дел о невыплате заработной платы. Об этом в ходе оперативного совещания рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

За девять месяцев этого года следователями СК РФ по таким фактам возбуждены 1398 уголовных дел, по которым признаны потерпевшими более 20 тысяч граждан, — цитирует РИА Новости главу ведомства.

Он отметил, что в текущем году задолженности работодателей перед работниками выросли. Так, по данным Роструда, более 182 тыс. сотрудников в 2 тыс. компаний не получили заработную плату.

Бастрыкин подчеркнул, что из-за сложной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса, следователи нацелены «не на осуждение предпринимателей, а на возмещение ущерба, причинённого преступлениями». Он добавил, что более 450 уголовных дел были прекращены, так как работодатели погасили задолженности.

Как сообщал NEWS.ru, в Совете Федерации заявили, что объём серого фонда зарплат в России превышает 10 трлн рублей. Таким образом, около 25 млн человек вовлечены в теневую занятость, что составляет 32,5% экономически активного населения.