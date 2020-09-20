В Башкирии «редким» врачам заплатят по миллиону рублей

https://static.news.ru/photo/b33b46fc-fbdb-11ea-9e36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Башкирии утвердили перечень дефицитных специальностей в медучреждениях региона. Специалистам, которые решат трудоустроиться на эти места, выдадут единовременную материальную помощь в миллион рублей.

Соответствующий документ подписал министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В список вошли 16 специальностей: врач скорой помощи, акушер-гинеколог, анестизиолог-реаниматолог, детский кардиолог, детский онколог, детский уролог-андролог, детский хирург, детский эндокринолог, нейрохирург, неонатолог, онколог, офтальмолог, детский психиатр, детский стоматолог, травматолог-ортопед, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Таким образом, половина дефицитных специальностей связана с оказанием медпомощи детям, передаёт РБК.

Стимулирующие выплаты медикам для решения кадрового дефицита утверждены постановлением правительства 6 мая 2020 года. Решение об их назначении будет принимать специальная комиссия регионального Минздрава.

Наибольший дефицит специалистов зафиксирован в региональной службе скорой медицинской помощи.

В 2019 году в рамках программы «Башкирский фельдшер» 65 специалистов получили по 500 тысяч рублей, а 249 врачей — по миллиону. В прошлом году планировалось, что 125 врачей дефицитных специальностей, которые трудоустроятся в межмуниципальные центры, также получат выплату в размере одного миллиона рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение направить почти 22 млрд рублей на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с коронавирусом.