Банк России назвал способ удешевить ипотеку

https://static.news.ru/photo/87a9f704-0433-11ea-881f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, как сделать ипотеку в России доступной. По её мнению есть несколько важных моментов: в первую очередь, нужно отказаться от льготной ипотеки, которая провоцирует рост цен на жильё.

По мнению Набиуллиной, в России необходимо применять адресные меры — поддерживать молодые семьи и заёмщиков в регионах с низким вводом жилья.

Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке, — рассказала она РИА Новости.

Кабмин весной 2020 года запустил в РФ программу льготной ипотеки под 6,5%. Это было антикризисной мерой из-за пандемии коронавируса.

Одновременно с этим Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. Но к концу года россияне накопили долгов на 9,1 триллиона рублей, при этом средняя ставка по ипотеке опустилась до 7,36%.

Льготная ипотека на строительство частного дома может появиться в России. Сейчас в России запущен пилотный проект, суть которого заключается в предоставлении льготы семьям, где один из родителей моложе 36 лет с детьми не старше 19 лет, писал NEWS.ru.