Автоюрист рассказал, чем грозит повреждение номеров при пересечении границы Автоюрист Стремоусов: залитые краской номера не помешают при прохождении границы

Фото: Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

Залитый краской номер на автомобиле не означает, что он испорчен и не может служить поводом для отказа от пересечения границы, а также повлиять на порядок прохождения таможни. Об этом СМИ рассказал автоюрист Игорь Стремоусов, комментируя случаи вандализма с российскими машинами в Финляндии.

Страховые компании не покрывают порчу госномера автомобилей. Поэтому при выезде за границу, если есть такие риски, и у страховых компаний есть предложения, как закрыть проблему вандализма, то лучше их рассмотреть заранее, — посоветовал эксперт.

Как пишет издание, жители Петербурга сообщили, что во время путешествия по Финляндии они сталкивались с неприятными ситуациями, когда их авто обмазывали краской, кетчупом и забрасывали яйцами.

Автоэксперт Виталий Архиреев ранее рассказал, что покупку зимней резины в этом году стоит перенести на более ранний срок. Это, по его словам, стоит сделать потому, что в этом году на рынке создаются риски из-за нестабильной внешнеполитической ситуации и проблем в экономике. Автоэксперт считает, что санкции могут повлиять на предложение зимней резины, поэтому с ее покупкой стоит поторопиться.