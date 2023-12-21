Автор хита «Мемуары» найден мертвым ТАСС: 80-летний поэт Сауткин найден мертвым в квартире в центре Москвы

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Валерий Сауткин

Поэт Валерий Сауткин ушел из жизни 20 декабря в возрасте 80 лет, сообщили ТАСС в оперативных службах. Тело песенника нашли в его квартире в центре Москвы.

Накануне в квартире на улице Чаплыгина найден мертвым Валерий Сауткин. Ему было 80 лет. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, — уточнил собеседник агентства.

Сауткин известен по работе с такими коллективами, как «Самоцветы», «Аракс», «Веселые ребята» и «Круиз». Также поэт сотрудничал со звездами эстрады, среди которых Юрий Антонов, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков. За авторством Сауткина значатся такие хиты, как «Мемуары», «Папа, ты сам был таким» и «Крутится волчок».

Ранее тело бывшего клавишника группы «Би-2» Николая Плявина было найдено в квартире на севере Москвы. Тело музыканта обнаружил его сын, который в последний раз связывался с отцом 10 ноября. А уже 15 ноября, по предварительным данным, артист скончался.

СМИ писали, что в начале ноября к Плявину приезжала скорая помощь. Музыканту стало плохо, причем настолько, что он не смог сам открыть дверь врачам. Медиков впустил в квартиру прибывший на место сын. После этого Николая госпитализировали, и в больнице бывший участник группы провел все праздники, но после вернулся домой.