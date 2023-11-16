Бывший клавшник Би-2 Николай Плявин найден мертвым в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Тело бывшего клавишника группы Би-2 Николая Плявина было найдено в квартире на севере Москвы, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, тело музыканта обнаружил его сын, который в последний раз связывался с отцом 10 ноября. А уже 15 ноября, по предварительным данным, артист скончался.

Последний месяц Николай чувствовал себя плохо, ему три раза вызывали скорую. Жаловался на головокружения, иногда не мог сам открыть дверь или налить себе воды, — сообщил собеседник телеканала.

Источник отметил, что в начале месяца к Плявину приезжала скорая помощь. Музыканту стало плохо, причем настолько, что он не смог сам открыть дверь врачам. Медиков впустил в квартиру прибывший на место сын. После этого Николая госпитализировали, и в больнице бывший участник группы провел все праздники, но после вернулся домой. Теперь тело Плявина направлено на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти.

Ранее скончался один из основателей российской рок-группы «Алиса» 63-летний гитарист Андрей Шаталин. Музыкант ушел из жизни 13 ноября. До этого он долгое время находился в депрессии, не работал и влез в долги.

В августе Шаталин вышел из дома в Санкт-Петербурге и исчез: первые два дня родственники искали мужчину самостоятельно, но на третий день решили обратиться к волонтерам. Позже его нашли в лесу. Мужчину увезли в больницу, он был в неадекватном состоянии.