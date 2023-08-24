Потерявшегося экс-гитариста «Алисы» нашли в лесу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропавшего в Санкт-Петербурге сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина нашли живым, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Как передает РЕН ТВ, музыканта нашел отряд «Лизы Алерт» в лесу, откуда его доставляют в больницу. Уточняется, что музыкант был в неадекватном состоянии.

Найден. Жив. Благодарим всех за помощь! — написали организаторы поисков.

Ранее сообщалось, что Андрей Шаталин вышел из дома 22 августа с телефоном дочери. Мобильник периодически появляется в сети. Также удалось установить, что мужчина смог где-то зарядить смартфон — батарея была полной на 100%. Также на SIM-карту музыканта приходили SMS-оповещения о тратах с банковской карты, которую он взял с собой.

Гитарист длительное время находился в депрессии, перестал работать и влез в долги. Сейчас у Шаталина задолженность по кредиту уже за два месяца. Первые два дня родственники искали мужчину самостоятельно, но на третий день решили обратиться к волонтерам.

Шаталин с единомышленниками создал группу «Алиса» и проработал в ней двадцать лет — с 1983 по 2003 годы.