Стали известны подробности о пропаже гитариста «Алисы» Пропавший гитарист «Алисы» ушел из дома с телефоном дочери

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Бывший гитарист группы «Алиса» Андрей Шаталин, о пропаже которого сообщалось ранее, вышел из дома 22 августа с телефоном дочери, сообщает Telegram-канал «112». Мобильный периодически появляется в сети. Также удалось установить, что девайс заряжен на 100%, что означает, что музыкант смог найти, где зарядить его. Также приходили SMS-оповещения о тратах с карты, которую он взял с собой.

Канал утверждает, что гитарист длительное время находился в депрессии, перестал работать и влез в долги. Сейчас у Шаталина задолженность по кредиту уже за два месяца.

Шаталина ищут уже третий день. Ориентировку распространили волонтеры петербургского крыла поискового движения «Лиза Алерт». Он вышел из дома 22 августа и не вернулся. Он был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки и ботинки, темно-зеленую кепку.

В 1980 году Шаталин поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. После окончания вуза он выступал с концертами и принимал участие в записи альбомов группы «Алиса» с 1987 по 2003 годы.