Скончался один из основателей рок-группы «Алиса» Скончался один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин

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Скончался один из основателей российской рок-группы «Алиса» 63-летний гитарист Андрей Шаталин, сообщает коллектив на официальных страницах. Как следует из заявления в Telegram, музыкант ушел из жизни 13 ноября. Никаких других подробностей не приводится.

Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960–13.11.2023. Царствие Небесное. Соболезнуем родным и близким. «Алиса», — указано в сообщении.

В августе экс-гитариста «Алисы» Шаталина искали в Санкт-Петербурге. Он вышел из дома и исчез. Первые два дня родственники искали мужчину самостоятельно, но на третий день решили обратиться к волонтерам. Уточняется, что музыкант длительное время находился в депрессии, перестал работать и влез в долги.

Ориентировку распространили волонтеры местного крыла поискового движения «ЛизаАлерт». Позже стало известно, что он вышел из дома с телефоном дочери. Также приходили SMS-оповещения о тратах с карты, которую он взял с собой. Позже его нашли в лесу. Мужчину увезли в больницу, он был в неадекватном состоянии.

В 1980 году Андрей Шаталин поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Позже выступал с концертами и участвовал в записи альбомов «Алисы» с 1987 по 2003 год.