Автоэксперты назвали бесполезными динамические дорожные знаки

https://static.news.ru/photo/843bd7dc-95e5-11eb-ba97-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Динамические дорожные знаки неактуальны и бесполезны на территории большинства российских регионов. Такого мнения придерживается глава комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

Новые знаки неактуальны для многих регионов РФ и в том числе Урала, потому что там не бывает резких изменений погодных условий, — цитирует автоэксперта URA.RU.

Он также предположил, что на областных дорогах такие знаки не получат должного обслуживания. По его мнению, подобные системы хороши для европейских и американских дорог, а в России «от них нет толку».

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов, в свою очередь, предположил, что динамические знаки не будут способствовать снижению аварийности и не сделают дороги более безопасными. Он добавил, что для работы таких систем необходим тщательный контроль за дорогами со стороны метеорологов.

Ранее стало известно, что в России могут появиться дорожные знаки с видеокамерами, которые будут фиксировать нарушения скоростного режима. Система автоматически меняет ограничение скорости в хорошую и плохую погоду со 110 до 90 километров в час соответственно. В настоящее время такие знаки тестируются в Москве и Санкт-Петербурге.

Как писал NEWS.ru, с 1 марта в России появился новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Он будет оповещать, что дорога контролируется камерой, снимающей нарушения правил дорожного движения. Новый знак заменит уже существующий и будет применяться самостоятельно, хотя старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Старый знак уберут с дорог после 1 сентября 2021 года.