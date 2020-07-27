Автоэксперты оценили «уголовку» за нелегальный техосмотр

https://static.news.ru/photo/338fbbfe-cff8-11ea-8889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр автомобилей — правильная и своевременная мера. Однако многое будет зависеть от её исполнения на практике, считают автоэксперты.

По словам директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, количество техосмотров, которые проводятся без заезда на станции технического обслуживания, уже приблизилось к 80%. Процесс поставлен на поток, поэтому необходимо решать проблему, отметил он.

Специалист предположил, что легальных техосмотров после введения уголовной ответственности станет больше. Однако, подчеркнул он, невозможно полностью решить задачу только с помощью этой меры.

Вместе с тем, автоэксперт обратил внимание на то, что проблема технического состояния транспорта в России стоит не особенно остро, а количество аварий по техническим неисправностям не превышает 1%.

Гораздо больше аварий на встречке, сбивают пешеходов, управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это, наверное, более серьезные задачи, — цитирует Канаева РИА Новости.

Впрочем, и проблему нелегальных техосмотров также нужно решать, заявил он.

Важность государственного контроля в этой сфере отметил и координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел. Однако, считает от, быстрого решения ждать не следует.

Мера хорошая и правильная. Но, к сожалению, на 100% она сразу не заработает. Какая-то часть нелегалов уйдет с рынка, но кардинально это не решит проблему, — полагает Орел.

Как писал NEWS.ru, с 27 июля в России проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации будет наказываться уголовно. Такое преступление может караться штрафом в размере до 300 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 480 часов или арестом до шести месяцев.