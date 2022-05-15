В Avito объяснили проблемы с доступом к сайту В Avito объяснили проблемы с доступом к сайту неполадками у провайдера

Фото Владимир Астапкович/РИА Новости

Причиной проблем с доступом к сайту крупнейшей в России онлайн-платформы объявлений Avito стали технические неполадки у провайдера, сообщили в пресс-службе компании. Неполадки не связаны с внешними атаками, отмечает РБК.

Ночью были зафиксированы технические проблемы у внешнего провайдера, что повлияло на работоспособность нашего сервиса. Инцидент не связан с какими-то внешними атаками, — указывается в сообщении.

В компании cказали, в настоящее время и сайт, и приложение сервиса работают в полном объёме.

Сайт и приложение Avito стали недоступны для пользователей в ночь на 15 мая. При попытке зайти на сайт Avito появлялось уведомление об «ошибке 502». В приложении же при запуске появлялось сообщение о неизвестной ошибке.

Сайт объявлений Avito является самой популярной онлайн-платформой объявлений в РФ. Ежедневная аудитория её составляет около 22 млн человек, по данным App Annie и SimilarWeb.

Avito работает на протяжении 15 лет. Общее количество объявлений там в настоящее время превышает 90 млн.