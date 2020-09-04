Книги о Гарри Поттере стали самым популярным книжным запросом

https://static.news.ru/photo/7c71493e-ee73-11ea-b5b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Серия книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере стала самым популярным книжным запросом среди пользователей сервиса объявлений Avito.

Самой популярной книгой на платформе стала серия книг о маленьком волшебнике. Запрос "Гарри Поттер" занял первое место в рейтинге, — приводит ТАСС выдержку из исследования аналитиков Avito.

Втором самым популярным поисковым запросом после «поттерианы» стали книги американского писателя Стивена Кинга, а третье место занял цикл книг польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак».

В исследовании отмечается, что, согласно статистике Avito, спрос на книги на сервисе объявлений летом 2020 года вырос почти в 1,5 раза — на 48% — по сравнению с летом 2019 года. Также аналитики отмечают выросший спрос на виниловые пластинки. Частота таких поисковых запросов в летний период выросла на 56% в годовом выражении.

На первом месте в рейтинге запрос Pink Floyd. Второе место занял запрос Queen. На третьей строчке расположился запрос "Гражданская оборона", — сообщают в Avito.

Также пользователи сервиса часто ищут пластинки Nirvana, The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Iron Maiden, Depeche Mode, Metallice и Black Sabbath. Из русскоязычных исполнителей чаще всего ищут «Кино», «Сектор Газа» и «Арию».

Как ранее списал NEWS.ru, в СМИ появлялась информация о том, что продажи на сервисе Avito могут обложить налогом. Отмечалось, что так как Avito используют не только частные лица, продающие б/у вещи, но и интернет-магазины, на сделки в рамках сервиса могут распространить НДФЛ в размере 13%.

Позже в Минфине опровергли слухи о намерении собирать налоги со сделок на сервисе объявлений.