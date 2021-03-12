Авиаперевозчикам России могут запретить регистрировать самолёты за рубежом

https://static.news.ru/photo/ced5670a-832e-11eb-8847-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация намерена запретить российским авиакомпаниям регистрировать самолёты в других странах, сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько.

Норму о запрете регистрации за рубежом могут внести в Воздушный кодекс, передаёт ТАСС. В Росавиации рассматривают такую меру как ещё один шаг в работе «по стимулированию регистрации воздушных судов в государственном реестре гражданских и воздушных судов РФ». Нерадько допустил, что соответствующие изменения в 33-ю статью Воздушного кодекса могут внести в январе 2023 года.

Глава Росавиации указал, что в 2020 году в реестре гражданских самолётов РФ зарегистрировали 13 новых российских самолётов и 42 вертолёта. Всего в официальном списке 8930 пилотируемых воздушных машин.

Ранее Нерадько сообщил, что российские авиакомпании отказались от идеи создания лоукостеров как дочерних предприятий или внутри авиационных групп, писал NEWS.ru. Он отметил, что инвесторов может заинтересовать создание лоукостеров, когда объём пассажирских перевозок восстановится до допандемийного уровня.