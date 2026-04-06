Астры, петунии и не только: апрельский хит-парад для вашей клумбы. Эти цветы подарят красоту без лишних хлопот

Апрель — идеальное время для цветов, которые растут быстро и не терпят ранних посевов. Света уже много, снег сошел, погода установилась — самое время засучить рукава.

Опытные садоводы советуют не тянуть с бархатцами, астрами, петунией и однолетними георгинами.

Бархатцы сеют с 1 по 15 апреля: в отдельные стаканчики по два семечка или в общий контейнер с расстоянием 3–4 см, глубина заделки — около 1 см. Всходы появляются быстро, и цветы совершенно не требовательны — главное, чтобы им было светло.

Астры однолетние сеют с 1 по 10 апреля на расстоянии 2–3 см, глубина — около 0,5 см, сверху присыпают тонким слоем песка или вермикулита. Под пленкой в тепле всходы покажутся через 5 дней. Астры не боятся пересадки и быстро восстанавливают корни. Пикируют их, когда развернутся два листа, а затем подкармливают комплексным удобрением раз в две недели.

Петунию лучше сеять в первой половине апреля, а однолетние георгины — с 5 по 15 апреля.

У георгинов крупные семена, их можно сеять по одному в стаканчик на глубину до 1,5 см. Всходы появляются через неделю. Пикируют георгины после появления пары листьев, а чтобы куст был пышным, прищипывают над 4–5-й парой листьев и подкармливают раз в две недели.

Успейте посеять эти цветы в апреле — и к лету ваш участок превратится в настоящий райский сад, от которого невозможно будет отвести взгляд.

