Сажаю каждый апрель — в июне любуюсь нежно-розовыми куполами. Этот цветок не боится ни солнца, ни тени

Сажаю каждый апрель — и в июне любуюсь розовыми куполами. Этот цветок не боится ни солнца, ни тени, а его нежные розовые соцветия превращают любой уголок сада в сказочную поляну.

Речь о розовой герани — неприхотливом многолетнике, который покоряет своей выносливостью и долгим цветением. Достаточно один раз посадить ее на участке, и она будет радовать вас годами, разрастаясь в пышные кусты, усыпанные множеством мелких цветков, собранных в ажурные зонтики. В зависимости от сорта оттенки варьируются от нежно-розового до насыщенно-малинового, а некоторые гибриды радуют белоснежными шапками, которые видны издалека.

Розовая герань удивительно неприхотлива. Она прекрасно растет как на солнце, так и в полутени, не боится засухи и не требует частых поливов. Ее плотная резная листва остается декоративной на протяжении всего сезона, а осенью приобретает красивый красноватый отлив. Цветение начинается в июне и продолжается до самых заморозков, особенно если вовремя удалять увядшие соцветия. Размножается герань делением куста или семенами, которые можно сеять прямо в грунт в апреле. Всходы появляются дружно, и уже к середине лета молодые растения набирают силу.

Розовая герань идеально подходит для миксбордеров, рокариев и бордюров. Она прекрасно сочетается с хостами, лилейниками и декоративными злаками, создавая эффектные композиции. Посадите ее в своем саду — и она отблагодарит вас пышными куполами цветов, не требуя сложного ухода.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.