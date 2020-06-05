Володина призвала «пристегнуться покрепче» во время лунного затмения

https://static.news.ru/photo/c81f35b6-a720-11ea-9c23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sunil Pradhan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телеведущая и астролог Василиса Володина рассказала, что ждёт людей в период лунного затмения, которое будет наблюдаться 5 июня. По её словам, бояться этого события не нужно.

Однако следует подготовиться к изменениям, которые могут принести трудности, но не беды. Жители планеты могут почувствовать эмоциональное напряжение, что нормально в такой ситуации, передаёт «Экспресс газета».

Затмение — это не обязательно плохо, но это всегда важно. Чувствуете разницу? Именно так и относитесь к этому времени, — подчеркнула она.

Небесное явление может как создать трудности, так и «вознести до небес». Это значит, что людям стоит «пристегнуться покрепче», уверена Володина.

Ранее NEWS.ru писал, что жители европейской части России 5 июня смогут увидеть полутеневое затмение Луны, а 21 июня будут видны некоторые фазы кольцеобразного затмения Солнца.