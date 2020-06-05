Володина призвала «пристегнуться покрепче» во время лунного затмения

Телеведущая и астролог Василиса Володина рассказала, что ждёт людей в период лунного затмения, которое будет наблюдаться 5 июня. По её словам, бояться этого события не нужно.
Однако следует подготовиться к изменениям, которые могут принести трудности, но не беды. Жители планеты могут почувствовать эмоциональное напряжение, что нормально в такой ситуации,
Затмение — это не обязательно плохо, но это всегда важно. Чувствуете разницу? Именно так и относитесь к этому времени, — подчеркнула она.
Небесное явление может как создать трудности, так и «вознести до небес». Это значит, что людям стоит «пристегнуться покрепче», уверена Володина.
Ранее NEWS.ru писал, что жители европейской части России 5 июня смогут увидеть полутеневое затмение Луны, а 21 июня будут видны некоторые фазы кольцеобразного затмения Солнца.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен