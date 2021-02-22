Астролог назвала знаки, которых в марте ждёт успех

https://static.news.ru/photo/d411cab4-7583-11eb-9980-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Астролог из «Давай поженимся!» Василиса Володина назвала знаки, которым в марте светит успех. Это Рыбы, Водолеи и Козероги.

К Рыбам будет приковано всеобщее внимание, они станут настоящими королями грядущего марта. Представители этого знака будут прекрасно выглядеть, смогут показать свои таланты, возможности, профессионализм. Внимание общественности будет приковано к мельчайшим деталям жизни Рыб, что станет эмоционально сложным для них, пишет астролог в своём микроблоге.

Очень сложно будет что-то утаить иди скрыть от людей. Или только остаётся врать.

Водолеи постепенно утратят влияние мощной группы планет знака, которое позволяло им ставить цели и идти вперёд, Володина сравнивает это с вечеринкой, где гости после нескольких бокалов начинают разбредаться по углам: так влияние планет будет распределяться по другим знакам. Но от этого хуже не станет: дело уже стартовало и именно март внесёт в него новые возможности и дополнительные важные способности.

Неприятным фактором станет то, что за всё придётся платить. Правда, деньгами, которые надо будет приготовить.

Козерогам астролог в марте советует не напрягаться там, где нужно расслабиться, и отдаться потоку жизни. В марте тактика продумывания событий заранее работать не будет, поэтому стоит позволить событиям вести вас за собой. Первая половина месяца сулит очень важные и оберегающие представителей знака духовно знакомства.

В конце марта возможны случайные сомнительные знакомства. Это вполне могут быть мошенники или другие люди, посягающие на кошелёк Козерога.

Ранее NEWS.ru сообщал, что астролог Василиса Володина, известная по программе «Давай поженимся!» на Первом канале, рассказала, кто разбогатеет в следующем году. Это зависит не только от года рождения и знака, но и от возраста.