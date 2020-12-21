Астролог из «Давай поженимся!» рассказала, кто разбогатеет в 2021 году

https://static.news.ru/photo/29fed18e-434c-11eb-97fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Астролог Василиса Володина, известная по программе «Давай поженимся!» на Первом канале, рассказала, кто разбогатеет в следующем году. Это зависит не только от года рождения и знака, но и от возраста.

Володина сразу предупредила, что повезёт не всем. В основном это люди, родившиеся с 1968 по 1996 годы. Почти каждый человек из каждого поколения сможет получить в наступающем году свой кусочек счастья.

У меня для вас радостная новость, и она заслуживает лайка. Юпитер в течение 2021 года движется по небу так, что обязательно будет гармонично аспектировать Плутон или Уран фактически у всех родившихся с 1968 по 1996 годы, — написала астролог в Instagram.

Любому, кому от 25 до 53 лет, могут выпасть дополнительные выплаты, бонусы, звёзды сулят им прибыль и везение вплоть до находки на улице денежной купюры, обещает Володина.

Тем, кто не вписался в эти возрастные рамки, попереживать всё-таки придётся. Кого-то ждут убытки, а чья-то финансовая ситуация будет просто умеренной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что астролог Алёна Никольская рассказала, чем опасны оставшиеся дни уходящего года с 21 по 31 декабря. Несмотря на приближающийся праздник, важно быть предельно осторожным.