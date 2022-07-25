Астахов: Акунин «потерялся как писатель»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Борис Акунин

Критикующий Россию Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) потерялся как писатель. Увлечение оппозиционной деятельностью негативно отразилось на его произведениях, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат, ведущий телеканала «Спас», экс-уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов.

По поводу Акунина могу долго говорить. Считаю, что мы потеряли большого писателя. И он сам потерялся как писатель. Мне кажется, что чем больше он шел по пути оппозиционной деятельности, тем слабее становились его произведения, — сказал Астахов.

Он отметил, что считает Акунина талантливым человеком и предположил, что в основе его оппозиционной деятельности лежит глубочайшая обида. По мнению Астахова, данный Богом талант следует направлять на службу родине и не обижаться на нее.

Борис Акунин не живет в России с 2014 года. Он неоднократно критиковал российские власти и выступал против военной операции на Украине. Ранее сообщалось, что магазин «Молодая гвардия» в Москве снял с продажи его книги.