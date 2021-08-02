Арест участницы Pussy Riot приостановили из-за коронавируса

Врачи выявили коронавирус у участницы Pussy Riot Риты Флорес, которая находилась в спецприёмнике. В связи с этим Зюзинский районный суд Москвы приостановил её административный арест на семь суток. Об этом рассказал адвокат Мансур Гильманов, слова которого привели в Telegram-канале «Апология протеста».

О таком решении судью попросила полиция. Это позволит вернуть активистку в спецприёмник после выздоровления.

Коронавирус у девушки выявили 30 июля. Если определение суда вступит в силу, она должна будет вернуться в спецприёмник на пять суток и 21 час.

Флорес арестовали 22 июля. Девушку обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП). Она должна была провести в заключении 15 суток.

Активистку задержали 21 июля возле её дома. Тогда она сообщила журналистам, что силовики не назвали ей причину задержания, а сама она не сопротивлялась при задержании.

Девушка часто принимала участие в акциях Pussy Riot. Состоящих в группе людей регулярно задерживают в Москве и назначают административные аресты с весны. За решёткой два раза подряд побывали также Вероника Никульшина и Александр Софеев, последнего арестовали из-за бутылки вина в рюкзаке. Все они покинули страну после выхода из спецприёмника. Также силовики арестовывали муниципального депутата Басманного района Люсю Штейн и режиссёра Анну Кузьминых, которые тоже состоят в Pussy Riot.