Ученые доказали: «Арбидол» уменьшает вирусную нагрузку на организм Последние научные исследования подтверждают эффективность российского препарата

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После летнего затишья COVID-19 вновь вышел на тропу войны. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России в сентябре наблюдается подъем заболеваемости. Суточные показатели фиксируемых заражений колеблются в районе 50 тысяч. Для сравнения, в начале августа этот показатель был равен 20 тысячам. Если в начале пандемии врачи толком не понимали, как бороться с инфекцией, то сейчас появились доказательства эффективности некоторых противовирусных препаратов. NEWS.ru изучил новые подходы к лечению и профилактике коронавируса.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал граждан готовиться к дальнейшему росту заболеваемости. Он рекомендовал родителям следить за здоровьем ребенка и не отправлять его в школу даже при малейших признаках недомогания. А учебные заведения должны «усилить личные меры безопасности», не допуская к занятиям больных детей, сообщил Мурашко. Также глава Минздрава напомнил о необходимости приема противовирусных средств, особенно людям из группы риска. Они способны уберечь от тяжелых осложнений, снижая вирусную нагрузку на организм.

В августе этого года российский Минздрав опубликовал 16-ю версию официальных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Он включил туда российский препарат умифеновир (продаваемый под торговой маркой «Арбидол»). Ученые ведущих мировых исследовательских центров представили сразу несколько неопровержимых доказательств эффективности этого лекарства.

Противовирусная точка опоры

Недавно группа китайских ученых из Института прикладных исследований в области медицины и здравоохранения города Макао раскрыла новые особенности механизма действия российского препарата на организм. Исследования доказали его способность нарушать структуру сиалогликанов (строительных белков) на поверхности клеточных мембран, не давая вирусу шанса «зацепиться» за здоровые клетки в организме.

Фото: Shutterstock Лабораторные исследования

Другая группа исследователей из Поднебесной, представляющая Шанхайский инженерно-исследовательский центр молекулярной терапии и разработки новых лекарственных средств, опубликовала статью во всемирно известном рецензируемом научном журнале Nanoscale — результаты исследования эффективности российского препарата в лечении новой коронавирусной инфекции. Ученые из Шанхая пришли к выводу — мишенью молекул арбидола становится белок Mpro, являющийся одним из ключевых ферментов в жизненном цикле вируса.

Исследование американских ученых из Исследовательского института Скриппса также подтвердило, что препарат тормозит проникновение вирусных частиц в клетки, в том числе новых мутировавших штаммов COVID-19.

Российские специалисты из Уфимского института химии РАН, Медицинского университета им. И. М. Сеченова, сочинского центра «Сириус», Института органической химии РАН и новосибирского центра «Вектор» доказали, что на ранней стадии заболевания препарат выступает блокатором процесса репликации (размножения) вируса и проникновения его в клетку.

Эффективность подтверждена

В мире накопилось множество убедительных доказательств прямой противовирусной активности «Арбидола», утверждает профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН Оксана Гизингер. По ее словам, такая терапия оказывает прямое воздействие на возбудителя инфекции, не нанося вреда иммунитету. Также Гизингер отметила, что российский препарат эффективен для других острых респираторных вирусных инфекций, а также гриппа.

Профилактический прием препарата не только снижает риск инфицирования популяции новыми штаммами постоянно мутирующего коронавируса, но и способствует скорейшему выздоровлению заболевших, минимизируя риск развития осложнений. Ими, как известно, COVID-19 особенно славится. Оксана Гизингер профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН

Фото: Shutterstock Больница для пациентов с коронавирусом

Врачи китайского госпиталя Ухань поверили в препарат еще с первых дней пандемии и не прогадали: принимавшие его пациенты со средним и легким течением COVID-19 быстрее шли на поправку и демонстрировали нулевые показатели смертности по сравнению с теми, которые его не получали. Доктор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета Н. И. Пирогова Елена Карева поясняет, что такой эффект достигается за счет того, что препарат перекрывает вирусу вход в клетку, что очень важно и с точки зрения лечения болезни, и с точки зрения прогноза по течению заболевания.

Эффективность и безопасность этиотропной противовирусной терапии российским популярным средством у амбулаторных пациентов с COVID-19 зафиксировали сотрудники научного клинико-диагностического отдела исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора. У принимавших умифеновир участников исследования быстрее нормализовалась температура и наступало выздоровление.