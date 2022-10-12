Постковид: как не допустить осложнений Лекарство проникает в молекулы жировой ткани, блокируя размножение инфекционного агента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После перенесенной коронавирусной инфекции примерно у половины людей появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Как правило, это происходит через три — семь месяцев после выздоровления, об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, у людей, которые уже имеют хронические сердечно-сосудистые заболевания, в случае заражения коронавирусом риск повышенной смертности возрастает до пять — семи раз. Ученые из США выясняли, почему коронавирус имеет отдаленные последствия. Инфекционный агент долгое время сохраняется в жировой ткани. Подробности — в материале NEWS.ru.

Согласно официальной статистике, более 20 млн взрослых россиян переболели COVID-19. А это более 13% от всего взрослого населения страны. У части переболевших после выздоровления проявлялись различного рода осложнения — парализующая слабость, проблемы с памятью, одышка, хроническая усталость, тяжесть в груди.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американские ученые выявили одну из возможных причин постковидного синдрома. При вскрытии пациентов, умерших от COVID-19, в жировой ткани вокруг сердца нашли коронавирус. Об этом сказано в исследовании ученых Стэнфордского университета в США. Они опубликовали статью в научно-популярном журнале Science Translational Medicine.

Ковид не просто инфицировал жировую ткань человека, но и изменял ее функции, вызывал в ней воспалительную реакцию. Этим можно объяснить, почему люди с ожирением в 10 раз чаще умирают от коронавирусной инфекции. Их жировая ткань служит потенциальным резервуаром для SARS-CoV-2.

К аналогичным выводам пришли ученые из Армении. Они провели исследование на базе Ереванского государственного медицинского университета в больничном комплексе «Мурацан» и армяно-американском оздоровительном центре. В ходе эксперимента эндокринологи доказали — после выздоровления COVID-19 может еще долго сохраняться в крови. Через 1,5–2 месяца он вызывает у пациента подострый тиреоидит (воспаление щитовидной железы).

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В клинических исследованиях принимали участие 45 пациенток с подострым тиреоидитом различной тяжести, который развился у больных после COVID-19. Ученые сделали вывод: действенным средством для лечения постковидного заболевания эндокринной железы является применение глюкокортикоидов в сочетании с противовирусными препаратами. Ученые применили «Арбидол» (умифеновир) и добились стойкой ремиссии заболевания.

В 2011 году Всемирная организация здравоохранения включила умифеновир («Арбидол») в международную классификацию как препарат прямого противовирусного действия. Весной 2020 года лекарство было рекомендовано Минздравом в качестве средства для комплексного лечения и профилактики легких форм COVID-19. Сейчас действует уже 16-я версия антиковидных рекомендаций ведомства, и умифеновир в них включен.

Мишенью молекул умифеновира выступают белки вируса. Присоединившись к ним, молекулы препарата тормозят вирусное размножение, сообщила доцент кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета Н. И. Пирогова Елена Карева. К аналогичным выводам пришли ученые из Шанхая и американские химики. Их исследования подтвердили — препарат тормозит проникновение вирусных частиц в клетки.

Справиться с мучительными симптомами затяжного ковида поможет противовирусный препарат с широким спектром действия, имеющий многолетний опыт клинического применения — для удобства использования был разработан формат «Арбидол Максимум» (20 капсул). Одна упаковка препарата рассчитана на полный курс. Использование проверенных средств может спасти тысячи жизней.