Аптеки фиксируют повышенный спрос на лекарства от похмелья

https://static.news.ru/photo/a2c3d934-40e5-11eb-a4c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Повышенный спрос на лекарства от похмелья фиксируется в российских аптеках. Чаще всего такие препараты покупали в марте и сентябре, когда людей отправляли в вынужденный отпуск и на удалённую работу.

В обычные годы рост продаж лекарств от похмелья фиксируется на 8 марта, но в этом году коронавирус внёс коррективы даже в продажи такого нетривиального препарата.

Нынешней весной и осенью люди закупались различными лекарствами впрок, сметая всё что можно в ожидании локдауна, — приводят слова гендиректора DSM Group Сергея Шуляка «Известия».

Осенью спрос на лекарства от похмелья вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 16 по 30 марта в аптеках было реализовано в 2,5 раза больше препаратов, чем за тот же период 2019 года.

Новый рост продаж препаратов, по мнению эксперта, придётся на новогодние праздники: последнюю неделю декабря — первую неделю января.

По мнению специалистов, рост продаж «антипохмелинов» связан с негативными эмоциями, вызванными пандемией коронавируса.

В нынешнем году у многих появилось больше оснований снимать стресс с помощью психоактивных веществ. Эпидемия способствовала росту негативных эмоций, считает директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

При этом эксперт уверен, что повышенных спрос на таблетки от похмелья никак не связан с ростом алкоголизации населения и числа нуждающихся в помощи людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что смешивать различные алкогольные напитки при употреблении нежелательно. Однако если приходится это делать, то лучше не сочетать алкоголь на основе зерна и винограда, рекомендуют медики.