Анна Седокова рассказала о попытке педофила изнасиловать её в 7 лет

https://static.news.ru/photo/beb1a4a4-cdd2-11ea-baf9-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: annasedokova/instagram.com

Бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова рассказала, что в семилетнем возрасте пережила попытку изнасилования со стороны ухажёра матери. Эта история описана в автобиографии певицы «Я сильная. Я справлюсь».

Отрывки из книги публикует издание StarHit. Седокова вспоминает, что когда отец кинул жену и двоих своих детей, с матерью начал встречаться мужчина по имени Сергей. Периодически он появлялся у них дома.

Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь всё выше и выше, — поделилась исполнительница.

Из-за этих случаев у неё начались проблемы со сном. Однажды мужчина выпорол её ремнём, после чего Седокова решила отомстить и подложила ему на стул иголку. После этого Сергей стал чаще приходить к ней по ночам. Однажды девочка не выдержала и закричала.

Мама прибежала мгновенно, всё поняла без слов, и больше дядя Серёжа к нам не приходил. А я ещё несколько лет не могла спать по ночам, вновь и вновь ожидая этого кошмара, — вспомнила певица.

В марте Седокова рассказала, что пережила домогательства в возрасте 12 лет. Артистка призвала женщин уважать себя и не давать мужчинам пользоваться собой.

Несколько дней назад в российском Twitter поднялась волна #MeToo. Представители медиасферы начали рассказывать, как стали жертвами домогательств и даже изнасилований со стороны коллег по цеху. Обвинения были выдвинуты в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и фоторедактора издания Андрея Золотова, в адрес ведущего «Дождя» Павла Лобкова и спецкора «Таких дел» и главреда самиздата moloko plus Павла Никулина. Всплыли имена и пиарщиков — руководителя проектов Сбербанка Сергей Миненко , который ранее работал в крупных изданиях, и SMM-менеджера этого же банка Руслана Гафарова .

Днём ранее журналистка The Bell Екатерина Аренина обвинила игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в домогательствах. Она заявила, что в то время он был её школьным учителем. А сегодня TikTok-блогер Алина записала два видео, в которых сообщила, что актёр Гоша Куценко делал ей непристойные предложения и не обращал внимания на её отказы, писал NEWS.ru.