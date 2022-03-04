Англичане приползали за нашим сухпайком: полковник сравнил ИРП РФ и ВСУ

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Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал отчёт, согласно которому 73% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Отмечается, что его работу на посту президента одобряют 70,4% граждан. Уровень поддержки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ составил 44,1% и 43,0% соответственно. Все данные опроса представлены за последние шесть дней.

Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 февраля 2022 года составил 70,4%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73,0% респондентов, — сообщается в отчёте. ВЦИОМ также...