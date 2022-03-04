Англичане приползали за нашим сухпайком: полковник сравнил ИРП РФ и ВСУ

Наш индивидуальный рацион питания во много раз превосходит украинские и европейские аналоги, во время военных событий на него менялись даже англичане. Об этом NEWS.ru рассказал полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, российские сухпайки можно назвать самыми лучшими в мире.
Я много раз писал о содержании и качестве российских сухпайков. В середине 90-х годов даже были европейские конкурсы, и наш сухпаёк становился раз пять лучшим среди европейских армий. И я во время югославских событий слышал рассказ о том, что англичане, для того чтобы получить наш сухпаёк, проползали рядом с колючей проволокой и меняли свой сухпай на наш, — поделился Баранец.
Он считает, что украинский сухпаёк невозможно сравнивать с российским. Отечественные специалисты постоянно совершенствуют состав ИРП.
Ну а в целом я хочу сказать, конечно, украинский сухпаёк несравним с нашим. Над нашими сухпайками работают несколько институтов и лабораторий. Он считается самым рациональным и мощным по калорийности. И самое отличительное — он постоянно совершенствуется. Вы сегодня возьмёте сухпаёк, а через два месяца обнаружите в новом, что там всё новое. Наш тыл невероятно мощно работает в этом направлении. Мне сейчас трудно назвать армию, где их ИРП был бы лучше нашего, — подытожил эксперт.
Ранее стало известно, что в сухпайках российских военных появится хлеб с двухлетним сроком годности. Разработкой нового продукта занимаются сотрудники Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности. Директор института Марина Костюченко отметила, что хлеб с увеличенным сроком годности уже активно используется в США и других странах. Для создания такого продукта специалисты используют космические технологии.