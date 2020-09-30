Андрейченко предостерегла от конфликтов в период полнолуния

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Советская и российская актриса Наталья Андрейченко, которая всерьёз увлеклась астрологией, рассказала, чем грозит нынешнее полнолуние.

По её словам, Луна в Овне, а это значит, что полнолуние «добавит нам агрессии и конфликтов». Об этом она написала в своём Instagram. В связи с этим она дала несколько советов касательно поведения в период до 18:13 мск 3 октября.

Не конфликтуем, ездим аккуратно, приводим в порядок дом, избавляемся от ненужного, дисциплинированно занимаемся конкретными делами, выполняем всё, что наобещали, избегаем массовых скоплений людей, — написала астролог.

По словам Андрейченко, в эти дни необходимо найти баланс для себя, потому что наступает время, когда нужно принимать решения и что-то менять, передаёт Teleprogramma.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представители некоторых знаков зодиака больше других склонны долго обижаться и не отпускать ситуацию или даже мстить, рассказала писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд.