https://static.news.ru/photo/9962cffe-db00-11e9-aa22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelie Demesse/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В правозащитной организации Amnesty International призвали освободить якутского шамана Александра Габышева, задержанного в Бурятии, так как он является «узником совести».

Габышев имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и отправление религиозных обрядов, — заявила директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина.

По её словам, шаман не совершил никаких преступлений с начала своего шествия, поэтому реакция властей выглядит абсурдом.

Ранее, как писал News.ru, шамана Александра Габышева, который шёл в Кремль «изгонять» президента России Владимира Путина, задержали на границе с Иркутском. За ним приехали два автобуса с полицией и увезли его в сторону Улан-Удэ. На него могут завести дело по статье «Организация экстремистского сообщества».