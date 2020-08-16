Американцы назвали продукты, способные убить

https://static.news.ru/photo/18b12086-dfd7-11ea-b70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление по санитарному надзору США обнародовало перечень смертельно опасных продуктов, ежедневно употребляемых людьми в пищу. В «убойный список» попали: яйца, грибы, брокколи, кофе, тунец, арахис, устрицы, сосиски.

Турецкое издание Sözcü объяснило выбор американского ведомства. Например, яйца, если их неправильно приготовить, могут являться источником заболевания, вызываемого бактерией сальмонеллой. Специалисты призывают хранить их в холодильнике, тщательно готовить и следить за свежестью. Кроме того, из рациона лучше исключить блюда, содержащие сырые яйца. Грибы, как известно, могут быть смертельно ядовитыми, так что стоит лишний раз убедиться, что выбранный вид грибов для приготовления безопасен.

С зелёными овощами, с брокколи частности, также нужно быть осторожным. Их необходимо тщательно мыть, чтобы в организм не попали опасные бактерии — таких как кишечная палочка. Кроме того, следует помнить о подобных мерах предосторожности перед употреблением салата-латука, шпината и рукколы. Эти зелёные листовые овощи также могут быть переносчиками инфекций.

О вреде кофе сказано много — пожелтение зубов, обезвоживание и нарушение режима сна, после попадания горячего напитка на кожу можно получить ожог 3 степени. Авторы публикации привели в пример иск женщины к одной из кофейных компаний. Она пролила на себя чашку кофе, после чего её госпитализировали. Тогда ввели правило наносить предупредительные надписи на стаканчиках: «Осторожно, горячий кофе». Что касается сосисок — до 20% приступов удушья во время еды у детей в возрасте до 10 лет происходят именно из-за этих мясных изделий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что существуют продукты питания, от которых лучше отказаться, когда речь заходит об ужине. Среди них: жирная пища, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, выпечка и сладости, считает врач-диетолог Наталья Круглова. По её словам, подобный вечерний рацион нагружает пищеварительную систему.

Эксперт предложила тем, кто следит за фигурой, исключить из вечернего рациона крупы из-за содержащегося в них крахмала, а он замедляет процесс снижения веса. То же самое касается макаронных изделий и картофеля.