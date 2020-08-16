Американцы назвали продукты, способные убить

Управление по санитарному надзору США обнародовало перечень смертельно опасных продуктов, ежедневно употребляемых людьми в пищу. В «убойный список» попали: яйца, грибы, брокколи, кофе, тунец, арахис, устрицы, сосиски.
Турецкое издание Sözcü
С зелёными овощами, с брокколи частности, также нужно быть осторожным. Их необходимо тщательно мыть, чтобы в организм не попали опасные бактерии — таких как кишечная палочка. Кроме того, следует помнить о подобных мерах предосторожности перед употреблением салата-латука, шпината и рукколы. Эти зелёные листовые овощи также могут быть переносчиками инфекций.
О вреде кофе сказано много — пожелтение зубов, обезвоживание и нарушение режима сна, после попадания горячего напитка на кожу можно получить ожог 3 степени. Авторы публикации привели в пример иск женщины к одной из кофейных компаний. Она пролила на себя чашку кофе, после чего её госпитализировали. Тогда ввели правило наносить предупредительные надписи на стаканчиках: «Осторожно, горячий кофе». Что касается сосисок — до 20% приступов удушья во время еды у детей в возрасте до 10 лет происходят именно из-за этих мясных изделий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что существуют продукты питания, от которых лучше отказаться, когда речь заходит об ужине. Среди них: жирная пища, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, выпечка и сладости, считает врач-диетолог Наталья Круглова. По её словам, подобный вечерний рацион нагружает пищеварительную систему.
Эксперт предложила тем, кто следит за фигурой, исключить из вечернего рациона крупы из-за содержащегося в них крахмала, а он замедляет процесс снижения веса. То же самое касается макаронных изделий и картофеля.
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