Аллергикам рассказали, как выбрать подходящий пылесос

https://static.news.ru/photo/9d54ff48-dad6-11ea-b596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Роскачества рассказали, на что следует обратить внимание при выборе пылесоса людям, страдающим аллергией.

В организации отметили, что советы были подготовлены в рамках исследования, которое проходит совместно с международными институтами испытаний и исследований качества товаров (ICRT). Всего планируется проверить свыше 40 моделей пылесосов по целому ряду показателей: от безопасности до прочности устройства.

По словам специалистов, обычный пылесос во время уборки перераспределяет пыль — одна часть оседает в мешке, другая — возвращается в помещение. Поэтому аллергикам необходимо выбирать модели с особым фильтром HEPA («высокоэффективная очистка воздуха»), который сделан из плотных волокон стекла, способных задерживать мельчайшие частицы и не выпускать их обратно в помещение.

Фильтры HEPA способны задерживать частицы размером 0,3 микрона. Для сравнения: размер взрослых особей микроклещей — 100–300 микрон, — говорится в сообщении.

В Роскачестве уточнили, что состав пыли может включать ещё более мелкие аллергены, среди которых зёрна пыльцы размером от 15 до 150 микрон, а также налёт от выхлопных газов автомобилей (2,5 микрона).

Однако наличие фильтров HEPA не даёт гарантии эффективного всасывания пыли, поэтому при выборе пылесоса следует искать баланс между высокой производительностью и оснащённостью эффективными фильтрами, необходимыми для аллергиков.

Эксперты пояснили, что чем выше класс HEPA-фильтра, тем больше микрочастиц на литр воздуха он удерживает. Нужно выбирать технику с высокой мощностью и хорошим набором насадок. Также по возможности отдать предпочтение пылесосу с моющимся контейнером и отказаться от моделей с аккумулятором.

В Роскачестве добавили, чтобы максимально собрать все частицы пыли, необходимо тратить около трёх минут на каждый квадратный метр.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что долгое нахождение под солнцем во время отдыха на пляже у некоторых людей может привести к возникновению аллергического фотодерматита — солнечного ожога, который способен перейти в хроническую фазу.