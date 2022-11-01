К штыку приравняют стакан: ждёт ли Россию волна алкоголизма Эксперты объяснили, как происходящее на территории Украины может изменить «трезвую» статистику РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если верить статистике Минздрава, россияне стали меньше пить. Министр здравоохранения заявил о многократном снижении употребления алкоголя. Однако эксперты с ним не согласились. По их данным, в последние несколько лет количество пьющих выросло, а дальше будет ещё хуже. NEWS.ru выяснил, как спецоперация на Украине влияет на масштабы алкоголизации российского населения.

Трезвость — норма жизни?

По данным главы Минздрава Михаила Мурашко, за 12 лет в России сократилось потребление алкоголя. На Всероссийском форуме по общественному здоровью министр сообщил, что если в 2009 году на душу населения приходилось 9,4 литра, то в 2021 году — 9,1 литра. Также до 2,2 млн выросло количество тех, кто обращается в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни. Сколько таких в 2009-м, чиновник не уточнил.

После заявления министра администраторы Telegram-канала на медицинскую тематику «Голод, холод и покой» поинтересовались у своих читателей, стали ли они меньше пить и курить за последнее время. На первый вопрос утвердительно ответили 55% опрошенных, на второй — 54%. То есть мнения респондентов разделились пополам.

В сентябре Михаил Мурашко говорил, что потребление спиртных напитков в РФ с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43%. Также он отметил, что меняются и предпочтения в алкоголе. Граждане РФ стали больше пить вина, чем водки.

О том, что за последние 12–13 лет россияне стали меньше выпивать, также заявил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его словам, если в 2008 году в РФ продали 1 млрд 100 млн декалитров пива, то в 2020-м объёмы потребления снизились до 750 декалитров. В 2008 году было реализовано 150 млн декалитров водки, а в 2020-м — уже порядка 80 млн декалитров. Правда, в последние два года эта тенденция пошла на спад. Например, в 2022-м потребление спиртных напитков в России выросло более чем на 10%.

Если сравнивать с 2008–2009 годами, то потребление алкоголя действительно сократилось, сообщил NEWS.ru нарколог, психиатр, главный врач медицинского центра Алексей Казанцев. Однако цифры из официальной статистики всегда «немного преувеличенные». Данные собрать чрезвычайно сложно — не все покупают спиртное в официальных торговых сетях, не каждый идёт лечиться от пьянства в государственные учреждениях и становится на учёт. По личным ощущениям эксперта, «речь не идет о 43%» снижения, о чём говорил глава Минздрава.

Фото: NEWS.ru

Мода на ЗОЖ, которая может пройти

По мнению Алексея Казанцева, злоупотреблять продукцией ликёро-водочной промышленности россияне стали меньше по нескольким причинам. Первая — открытие специализированных центров. В 2009-м их количество можно было пересчитать по пальцам, а сейчас, продолжает собеседник NEWS.ru, подобные учреждения есть почти в каждом городе. Вторая причина — это активная пропаганда слабоалкогольных напитков, которые менее токсичны для организма. Винные школы и фестивали, спонсорство пивными компаниями спортивных мероприятий — все эти мероприятия направлены на то, чтобы привить так называемую культуру пития. С переменным успехом, но все-таки эти меры работают.

Здоровый образ жизни относится к модным тенденциям среди разных возрастных категорий. Люди все больше самовыражаются за счёт свежего внешнего вида, силы воли, значимых результатов и активной жизненной позиции, называет ещё одну причину в беседе с NEWS.ru врач-психиатр, нарколог, психотерапевт Вероника Сысоева. По её словам, потребление табака, алкоголя и наркотических препаратов не вписывается в «модную» картину мира. Потому что является признаком слабой личности, а также требует немалых финансовых затрат.

Многие вынуждены отказаться от употребления алкоголя и бросить курить, чтобы быть в форме и хорошо себя чувствовать. Люди проходят обучение, меняют профессии, занимаются самостоятельно своим продвижением в интернете, работают сверхурочно. Огромное количество задач и целеустремленность современного общества диктуют свои условия, касающиеся образа жизни и вредных привычек. Вероника Сысоева психиатр, нарколог, эксперт по работе с подсознанием

Как сообщил NEWS.ru психиатр, нарколог, автор книги «Как не пить» Олег Стеценко, за последние годы россияне стали реже покупать алкоголь. Но этот факт скорее говорит о неких «событиях в области торговли», чем о реальном снижении спроса на спиртные напитки.

Я часто бывал на подобных мероприятиях. Типичная ситуация — чиновник докладывает: стали меньше пить. За ним выступает представитель психиатрии и говорит: у нас резко выросло число белых горячек. За ним выступает представитель МВД и говорит: у нас резко выросло количество пьяных драк, ДТП, — сообщил Стеценко.

По мнению врача, временный спад спроса на алкоголь в России всё же случился, но не из-за моды на ЗОЖ. Этому способствует политическая ситуация. Эксперт прогнозирует — как только закончатся военные действия на Украине, количество запойных алкоголиков может увеличиться вновь.

Эти люди, которые склонны к зависимостям, это люди невротизированные, у них специфическая невротизация. Они не могут быть в спокойствии. Они пьют как раз, чтобы вывести себя из этого состояния. Такие люди должны быть всегда на взводе, им нужен адреналин. Сейчас они и так на взводе — вне зависимости от того, как они относятся к происходящему в мире. У них настает возбуждение и энтузиазм. Они на низком старте, хотят бежать, кричать, ругаться, прятаться. Когда военные действия закончатся и обстановка стабилизируется, для них это будет тяжело. Олег Стеценко врач-нарколог, автор книги «Как не пить»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собеседник NEWS.ru полагает, что окончание военных действий на Украине и стабилизация обстановки в мире для таких людей будет означать расставание с «адреналиновой иглой». Они будут искать компенсацию в алкоголе и наркотиках. По словам доктора Стаценко, похожее происходило после окончания Второй мировой войны, когда вчерашние фронтовики возвращались в мирную жизнь и спивались через несколько лет.

Словом, объясняет эксперт, снижению потребления алкоголя в стране радоваться рано, потому что тенденция изменится. Уже сейчас, по словам Стеценко, необходимо проводить профилактические меры, создавать государственные программы. Иначе процент мужского населения в России сократится ещё больше.