«Активность возросла»: в Минздраве назвали число привитых россиян

https://static.news.ru/photo/28382e28-c3ac-11eb-8875-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились свыше 18 млн человек, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Слова главы ведомства приводит ТАСС.

В общей сложности привито уже больше 18 миллионов первым компонентом. Сейчас активность населения возросла очень хорошо, — сказал глава Минздрава.

Также Мурашко сообщил, что сейчас COVID-19 в стране болеют 270 тысяч человек, свыше 70 тысяч из них находятся в больницах, более 1,5 тысячи — в отделениях реанимации.

Министр призвал людей, которые хотят посетить матчи предстоящего чемпионата Европы по футболу, сделать прививку. Тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, не следует ходить на массовые мероприятия, напомнил он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал жителей страны последовать его примеру и привиться от COVID-19. Глава государства прошёл процедуру вакцинации от коронавируса в марте — апреле. Позднее он рассказал, что чувствует себя хорошо и никаких побочных эффектов не испытывал.

Каким именно препаратом прививался президент, не сообщалось. СМИ предположили, что глава государства получил вакцину «Спутник V». По мнению журналистов, на это указывало присутствие главы центра Гамалеи, разработавшего препарат, Александра Гинцбурга на онлайн-заседании, которое Путин проводил на следующий день после второго укола.