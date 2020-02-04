Максим Акимов Максим Акимов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов назначен генеральным директором «Почты России». Решение было принято советом директоров компании.

Заседание завершилось, Акимов назначен на пост гендиректора, — передаёт слова источника ТАСС.

Акимов  в правительстве курировал политику в области транспорта, связи и цифровых технологий.

Ранее пост гендиректора «Почты России» занимал Николай Подгузов.

Как писал NEWS.ru, бывший глава «Почты России» Николай Подгузов останется работать в организации, но только в должности первого заместителя. 

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