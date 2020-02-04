Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов назначен генеральным директором «Почты России». Решение было принято советом директоров компании.
Заседание завершилось, Акимов назначен на пост гендиректора, — передаёт слова источника ТАСС.
Акимов в правительстве курировал политику в области транспорта, связи и цифровых технологий.
Ранее пост гендиректора «Почты России» занимал Николай Подгузов.
Как писал NEWS.ru, бывший глава «Почты России» Николай Подгузов останется работать в организации, но только в должности первого заместителя.
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