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Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в мордовской колонии, отправлен в штрафной изолятор. По какой причине это произошло, пока неизвестно.

Дмитрия отправили в штрафной изолятор на пять суток, он там находится с субботы. Причину этого мы пока не знаем, — сообщил ТАСС адвокат Захарченко Александр Горбатенко. По данным управления ФСИН...