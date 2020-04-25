Иммунолог РАН назвал способ обмануть коронавирус

https://static.news.ru/photo/3af03f26-86f7-11ea-8313-fa163e074e61_660.jpg Сергей Недоспасов Фото: kremlin.ru

Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал, как можно обмануть коронавирус. По его словам, инфекцию реально победить при помощи методов генной инженерии.

Использование генетических технологий, по мнению учёного, позволит добиться получения эффективной вакцины от COVID-19.

Редактирование генома может понадобиться при создании доклинических моделей. Отмечу, что пока в этом вирусе не найдено ничего такого, что заставило бы усомниться в возможности получения вакцины. Но на это уйдут месяцы, а на полноценные испытания — больше года, — рассказал он в интервью RT.

Недоспасов напомнил, что заболевших COVID-19 можно вылечить также с помощью переливания плазмы. Однако в этом случае есть риск заразить пациента другой инфекцией.

Поэтому практически правильнее применять очищенные препараты суммарных антител из крови переболевших, — подытожил он.

Среди методов лечения от коронавируса — искусственное создание нейтрализующих антител. Его существенный минус, по словам академика, состоит в том, что организм в этом случае будет защищён ограниченный период. Самым надёжным вариантом является вакцинация.

Ранее NEWS.ru писал, что даже полное соблюдение режима самоизоляции не гарантирует отсутствие риска заразиться коронавирусом. Об этом заявил заведующий лабораторией вакционопрофилактики НИИ имени И.И. Мечникова Михаил Костинов. По его словам, COVID-19 настолько коварен, что может распространяться через вентиляцию в доме.