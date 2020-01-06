https://static.news.ru/photo/7f9f2894-31f7-11ea-b101-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Французская Air France приостановила все перелёты над территориями Ирана и Ирака. Такое решение было принято в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Ранее казахстанская Air Astana, Malaysia Airlines и Singapore Airlines объявили о прекращении полётов над территорией Ирана и Ирака. Кроме того, «Международные авиалинии Украины» приняли решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределённый срок. Также Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полёты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

Крушение украинского самолёта в Иране

Рано утром 8 января украинский Boeing 737 разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было, по разным данным, 176–179 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Украинская дипмиссия в Иране сообщила, что версия теракта при крушении Boeing 737 пока исключена. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя.

Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737. Украинская сторона также создала комиссию по расследованию причин случившегося. Также Киев формирует группу для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса «земля — земля» были выпущены по базе Айн аль-Асад и базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны удар по военной базе США, но заявил, что Иран не стремится к войне.

Как писал NEWS.ru ранее, конгрессмен США Элиотт Энгел сообщил о том, что удары Ирана по американским базам могут стать началом полномасштабной войны. Демократ подчеркнул, что у войны могут быть ужасные последствия и этого не хочет никто.