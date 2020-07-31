«Аэрофлот» сократит число рейсов в Турцию и Великобританию

https://static.news.ru/photo/caa989e8-d340-11ea-841a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Аэрофлот» возобновит осуществление рейсов в Турцию и Великобританию по сокращённой программе (по сравнению с расписанием полётов, действовавшем до пандемии коронавируса).

Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. Она напомнила, что с 1 августа самолёты «Аэрофлота» будут летать в Лондон и Стамбул, а с 10 августа — в Анталью.

Частота выполнения рейсов может меняться. Если рейс был отменен — мы предлагаем разные варианты обмена и переоформления, — уточнила Спивакова.

Ранее, как писал NEWS.ru, россияне узнали о массовой отмене рейсов за границу, которые должны были состояться в начале августа. Клиенты «Аэрофлота» узнали об этом одними из первых. Жалобы на массовые корректировки рейсов появились в социальных сетях. В качестве основной причины отмены рейсов перевозчики называют отсутствие разрешения на международные полёты.

При этом о начале авиасообщения с Турцией власти России объявили 24 июля. Сообщалось, что с 1 августа самолёты начнут летать в Стамбул и Анкару.