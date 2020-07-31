«Аэрофлот» сократит число рейсов в Турцию и Великобританию

«Аэрофлот» возобновит осуществление рейсов в Турцию и Великобританию по сокращённой программе (по сравнению с расписанием полётов, действовавшем до пандемии коронавируса).
Об этом РИА Новости
Частота выполнения рейсов может меняться. Если рейс был отменен — мы предлагаем разные варианты обмена и переоформления, — уточнила Спивакова.
Ранее, как писал NEWS.ru, россияне узнали о массовой отмене рейсов за границу, которые должны были состояться в начале августа. Клиенты «Аэрофлота» узнали об этом одними из первых. Жалобы на массовые корректировки рейсов появились в социальных сетях. В качестве основной причины отмены рейсов перевозчики называют отсутствие разрешения на международные полёты.
При этом о начале авиасообщения с Турцией власти России объявили 24 июля. Сообщалось, что с 1 августа самолёты начнут летать в Стамбул и Анкару.
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