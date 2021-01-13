Адвокаты Фургала назвали сроки завершения следствия

https://static.news.ru/photo/6f8b056a-5616-11eb-9679-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press

Завершение следствия по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может произойти 15 января. Такого мнения придерживаются адвокаты бывшего политика, которые поясняют, что потом Фургалу предъявят окончательное обвинение.

После этого стороны начнут знакомиться с материалами дела. На утро 15 января все адвокаты бывшего главы региона вызваны для проведения следственных действий. Этим действием станет предъявление их подзащитному окончательного обвинения, пишет «Коммерсант».

Но, несмотря на такие предположения, адвокаты допускают, что следственные действия могут быть продолжены. Они надеются, что в документе больше не появится новых эпизодов.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом прошлого года по подозрению в организации заказного убийства. По версии следствия, глава региона причастен к деятельности преступной группировки, организовавшей в начале 2000-х убийства двух бизнесменов.

Также говорилось о том, что Фургалу могут предъявить обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на предприятии «Амурсталь», совладельцем которого является жена бывшего чиновника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала прекратились в Хабаровске, сообщили в пресс-службе местной администрации. По данным хабаровских властей, митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни.