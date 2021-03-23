Адвокат спрогнозировал распределение наказания в деле Белозерцева

https://static.news.ru/photo/586e61e8-8bf3-11eb-ad55-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Басманного суда

Статьи УК РФ о получении и даче взятки (290 и 291 соответственно) практически одинаковые. Однако на практике суды всегда жёстче наказывают тех, кто получает незаконное вознаграждение, об этом рассказал адвокат Игорь Бушманов.

По его словам, взяткополучатель — губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, если его вина будет доказана, может получить до 15 лет лишения свободы, а также штраф в 70-кратном размере от суммы взятки.

В отношении тех, кто даёт, у меня в практике много случаев, когда уголовное преследование прекращается в связи с так называемым раскаянием, когда лицо заявление сделало о том, что давало взятку, и в процессе следствия давало необходимые показания, — сказал юрист телеканалу «360».

Он добавил, что в тех случаях, когда дело доходит до суда, ко взяткодателю часто применяется нижний предел наказания. Конкретный срок лишения свободы зависит от смягчающих обстоятельств.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на сумму свыше 31 млн рублей. Со своей стороны он обещал содействие при заключении государственных контрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения. При обыске по месту жительства чиновника были обнаружены запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, а также коллекция дорогих часов и другие предметы роскоши.

В деле также фигурируют супруга Шпигеля Евгения и сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Фёдор Федотов. Все они арестованы по решению суда. Никто из них себя виновным не признаёт.

Как писал NEWS.ru, Белозерцеву грозят обвинения ещё по трём статьям — о превышении и злоупотреблении служебными полномочиями и халатности. Они могут быть предъявлены по результатам проверки его финансово-хозяйственной деятельности в период нахождения на посту главы области. Счётная палата выявила в учреждениях региона злоупотребления на 2,9 млрд рублей.