Адвокат рассказал, от кого зависит отправка Ефремова на СВО Адвокат Жорин: Ефремов сам примет решение об отправке в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Решение об отправке Михаила Ефремова в зону СВО должен принять сам актер, поскольку само это решение является добровольным, заявил в беседе с NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, некоторые СМИ сообщают, что заключенных «стимулируют» для отправки в зону СВО, но верно ли это в отношении Ефремова, точно сказать нельзя.

Словосочетание «отправят на СВО» не совсем верное. В случае с лицами, которые отбывают наказания, это добровольное решение. То есть принудительно его не могут отправить. Другое дело, по сообщениям ряда СМИ, иногда осужденных, так скажем, стимулируют, для того чтобы они приняли это решение. Нельзя утверждать, что таким образом и общественники, и администрация учреждения стимулируют Ефремова для того, чтобы он выбрал этот вариант. Этого отрицать нельзя, исключать тоже нельзя. Утверждать тоже неправильно. В любом случае личное решение окончательно будет за самим Ефремовым, — подчеркнул Жорин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что актеру Михаилу Ефремову предложили УДО в обмен на участие в спецоперации. По информации канала, «Ветераны России» готовят письмо в белгородское СИЗО, где артист отбывает наказание за аварию, в которой погиб человек.

Как пишет канал, бывший адвокат артиста Эльман Пашаев сейчас также находится на СВО. Он отметил, что по состоянию здоровья Ефремова вряд ли возьмут на передовую, но, возможно, его допустят к службе в приграничной зоне.

Между тем адвокат потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил, что актер «не потянет участие» в спецоперации на Украине. В беседе с изданием «Подъем» он заявил, что артист «немножко выпил в своей жизни».