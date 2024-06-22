Ефремову предложили УДО с одним условием SHOT: Ефремову предложили УДО взамен на участие в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Telegram-канал SHOT пишет, что актеру Михаилу Ефремову предложили УДО взамен на участие в спецоперации. По информации канала, «Ветераны России» готовят письмо в белгородское СИЗО, где артист отбывает наказание за аварию, в которой погиб человек.

Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем. Он отбыл, с учетом времени в СИЗО, уже более половины срока. Неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь, — заявил доброволец и председатель движения Ильдар Резяпов.

Как пишет канал, бывший адвокат артиста Эльмар Пашаев сейчас также находится на СВО. Он отметил, что по состоянию здоровья Ефремова вряд ли возьмут на передовую, но, возможно, его допустят к службе в приграничной зоне.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года Ефремов планирует подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Решение о его освобождении будет зависеть от мнения внутренней комиссии колонии, которая на данный момент выступает против этой идеи. Чтобы актер мог покинуть белгородскую колонию досрочно, прошение также должно быть согласовано и направлено в суд. Известно, что Ефремов уже дважды получил отказ.