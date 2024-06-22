«Немножко выпил в своей жизни»: адвокат о возможном уходе Ефремова на СВО Адвокат Добровинский: Ефремов не потянет участие в спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Адвокат потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил, что актер «не потянет участие» в спецоперации на Украине. В беседе с изданием «Подъем» он заявил, что артист «немножко выпил в своей жизни».

Мне абсолютно все равно, но я не думаю, что Ефремов уйдет на СВО. Он немножко выпил в своей жизни, поэтому я не думаю, что это потянет, — заявил Добровинский.

Актера приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за ДТП в центре Москвы. Экспертиза установила, что в тот момент Ефремов управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия погиб человек. Артист уже отбыл половину своего срока.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что актеру Михаилу Ефремову предложили УДО в обмен на участие в спецоперации. По информации канала, «Ветераны России» готовят письмо в белгородское СИЗО, где артист отбывает наказание за аварию, в которой погиб человек.

Как пишет канал, бывший адвокат артиста Эльман Пашаев сейчас также находится на СВО. Он отметил, что по состоянию здоровья Ефремова вряд ли возьмут на передовую, но, возможно, его допустят к службе в приграничной зоне.