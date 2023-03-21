Адвокат: против блогеров-миллионников развернули системную кампанию Адвокат Жорин считает, что правоохранители начали кампанию против блогеров-миллионников

Фото: ler_chek_official/t.me

Валерия Чекалина

Уголовные дела против блогеров Лерчек (Валерия Чекалина) и Александры Митрошиной — звенья одной кампании по «обелению» доходов блогосферы, сообщил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он добавил, что очень многие блогеры используют упрощенную систему налогообложения, открывают ИП на знакомых, родственников, водителей, тем самым нарушая закон.

Я уже говорил ранее, еще когда началась эта история с Лерчек, что это не закончится одним блогером. Поскольку очевидно, в том числе и по тому, как эта информация распространяется пресс-службами ведомств, что это системная кампания, направленная на то, чтобы серый сегмент экономики (блогосфера) больше денег в бюджет вносил. Не секрет, что очень многие блогеры используют упрощенную систему налогообложения. ИП открывают на знакомых, родственников, водителей и так далее. Таким образом, не совсем законно применяется упрощенная система налогообложения, — утверждает юрист.

21 марта следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело против блогерши Александры Митрошиной. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. По информации следователей, девушка скрыла от государства 120 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Лерчек предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Ее муж Артем Чекалин (Артемчек) обвиняется в пособничестве этому преступлению. По оценке следствия, супруги причинили государству ущерб на сумму свыше 311 млн рублей. Кроме того, на блогеров завели дело по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путем. Предполагается, что они отмыли свыше 130 млн рублей.