Адвокат прокомментировал отмену приговора Мамаеву и Кокорину

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Второй апелляционный суд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, устроившим дебош в Москве в 2018 году, и направил их дело на новое рассмотрение. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов считает, что действия его подзащитного должны быть переквалифицированы на «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», а в отношении остальных дело должно быть и вовсе прекращено.

С каким нашими доводами суд согласился, я пока сказать не могу. Наши подзащитные новость восприняли положительно, — пояснил «МК» Бушманов.

По-новому дело будут рассматривать в апелляционной инстанции Мосгорсуда, там учтут решение второго кассационного суда, отменившего приговор, уверен адвокат.

Как писал NEWS.ru, второй кассационный суд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 13 мая. Судебная коллегия отметила, что в приговоре по эпизоду с избиением Виталия Соловчука не дана оценка показаниям некоторых свидетелей, кроме того, в нём есть противоречия между показаниями свидетелей и осуждённого Кирилла Кокорина. В эпизоде с нападением на Дениса Пака и Сергея Гайсина суд не учёл роли каждого из фигурантов «при нанесении телесных повреждений». Дело отправили на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд.

8 мая 2019 года Пресненский суд назначил братьям Кокориным один год и шесть месяцев лишения свободы общего режима, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому — один год и пять месяцев лишения свободы общего режима. Спортсмены осуждены по пункту «а» части 1 статьи 213 УК («Хулиганство с применением оружия»). Оружием был признан стул, которым Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания». Ещё один эпизод в их деле — нападение на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Позже Мосгорсуд отменил приговор первой инстанции, однако оставил без изменения наказание. Осуждённые футболисты освободились по УДО в сентябре 2019 года.