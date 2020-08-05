Адвокат признался, что сам написал текст с извинениями для Ефремова

https://static.news.ru/photo/53b6bfca-d739-11ea-a8c7-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, который спровоцировал 8 июня смертельное ДТП в центре Москвы, спустя четыре дня записал видео с извинениями перед семьёй погибшего. Однако выяснилось, что текст для него написал адвокат Эльман Пашаев.

Текст готовил я с целью принести извинения потерпевшей стороне, не более того. Он [Ефремов] этим не признавал и не отрицал свою вину, — цитирует Life Пашаева.

Как писал NEWS.ru, в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт» 13 июня, Ефремов признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего. Он назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить». Ефремов подчеркнул, что ему известно мнение многих о том, что он попробует «отмазаться», но он не собирается этого делать, да и считает это невозможным, так как случившееся видели все, да и он сам, когда «проспался и пришёл в себя от шока».

Артист обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». 5 августа прошло первое судебное заседание по его делу, следующее назначено на 6 августа.