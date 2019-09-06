https://static.news.ru/photo/a59f5bb4-d071-11e9-86f7-fa163e074e61_660.jpg Денис Пак Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Адвокат футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Юрий Падалко заявил, что в суд поступило ходатайство от представителя чиновника Дениса Пака, который пострадал во время пьяного дебоша, устроенного спортсменами в Москве.

Они (потерпевшая сторона. — News.ru) всё отдают на усмотрение суда. То есть слов о том, что они против освобождения, в данном заявлении нет, — сказал Падалко.

Адвокат Юрий Падалко: пришло ходатайство от представителя Дениса Пака: они отдают все на усмотрение суда. Слов о том, что они против УДО Кокорина и Мамаева, там нет. pic.twitter.com/z1hUvdIpyd — John (@Morganito91) September 6, 2019

Кокорин и Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Как ранее писал News.ru, отбывающий наказание в исправительной колонии № 4 под Белгородом футболист Александр Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно, пока не закончит карьеру.