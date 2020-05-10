Адвокат «Омбудсмена полиции» обжаловал возбуждение уголовного дела

https://static.news.ru/photo/f5b4a73c-92bb-11ea-9baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: genproc.gov.ru

Прокурору Москвы направлена жалоба на возбуждение уголовного дела в отношении основателя страниц «Омбудсмен полиции» в социальных сетях Владимира Воронцова, рассказал его адвокат Сергей Бадамшин. Защита просит отменить соответствующее постановление.

Юрист детально изучил материалы дела, которые были направлены в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, передаёт ТАСС. Он отметил, что дело было возбуждено ненадлежащим лицом.

Потерпевший практически на момент вменяемого события был сотрудником органов внутренних дел РФ и утверждает, что пострадал по службе. Также возбуждение уголовного дела следствием МВД тенденциозно и имеет своей целью воспрепятствовать общественной деятельности Воронцова, — подчеркнул Бадамшин.

Он добавил, что МВД заинтересовано в исходе дела, поэтому необходим отвод следователю, однако он не был рассмотрен в установленном порядке.

Как писал NEWS.ru, 8 мая суд в Москве арестовал Воронцова, задержанного днём ранее, и поместил в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.