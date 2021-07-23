Адвокат оценил предложение ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Наказание за телефонное и интернет-мошенничество лучше сделать более гибким, а не более жёстким, как это предложили в Госдуме. Такое мнение NEWS.ru высказал адвокат московского Правового центра «Вектор» Сергей Черский.

По словам эксперта, увеличить максимальный срок пребывания в тюрьме также можно, но лучше ориентироваться на то, какой был причинен ущерб.

Наказание должно зависеть от ущерба. Одно дело, когда мы говорим о потере нескольких тысяч у человека, для которого и 100 тысяч — не деньги, другое дело, когда речь о последних накоплениях пенсионера, — пояснил Черский.

Адвокат рассказал, что его пожилая мать столкнулась с телефонными мошенниками и единственное, что её спасло было то, что она была заранее подготовлена и осведомлена о подобном обмане.

Я уезжал на мероприятие и через два часа после того, как сел в поезд, маме позвонили и сказали, что мне якобы требуются деньги. То есть мошенники узнают как-то график и то, чем ты занимаешься. Хорошо, что я ей объяснял про мошенничество, — сказал Черский.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что наказание за телефонное мошенничество и мошенничество с использованием Интернета нужно ужесточить. По мнению политика, пять лет лишения свободы недостаточно. Володин рассказал, что только в 2020 году аферисты похитили почти 150 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом Ставропольского края.