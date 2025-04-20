Адвокат объяснил, на ком лежит ответственность за ошибки в счетах по ЖКХ Адвокат Кудерко: ответственность за ошибки в счетах ЖКХ лежит на хозяевах и УК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответственность за правильные начисления в квитанциях на оплату ЖКУ несут не только жильцы, но и управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, рассказала ПРАЙМ адвокат Елена Кудерко. В случае ошибки УК обязана пересчитать сумму и выставить корректный счет.

Если в платежках появляются явно завышенные суммы или они не совпадают с показаниями счетчиков, жильцы вправе не оплачивать их сразу, а обратиться с вопросом в УК или РСО. Именно управляющая компания рассчитывает плату за основные коммунальные услуги, а также за содержание и ремонт дома.

За неправомерное завышение платы компания может быть оштрафована. Собственнику вернут 50% от излишне начисленной суммы, а самой УК грозит штраф от 250 до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что признаком подозрительных квитанций за жилищно-коммунальные услуги являются размытые фразы. Они включают такие формулировки, как «Дополнительные услуги», «Прочее» или «Обслуживание оборудования», и не содержат информации о конкретном объеме работ.

До этого стало известно, что депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект об отмене повышающих коэффициентов при оплате ЖКУ. Изменения коснутся статьи 157 Жилищного кодекса РФ.