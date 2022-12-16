Адвокат назвал условия введения «уголовки» за повторную пропаганду ЛГБТ Адвокат Исаев: для введения уголовного наказания за ЛГБТ-пропаганду необходимы ее четкие критерии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Леонид Исаев в беседе с NEWS.ru заявил, что идея введения уголовного наказания за повторную пропаганду ЛГБТ полностью соответствует вступившему в силу закону. Однако необходимы четкие критерии этой пропаганды, чтобы данные нормы не превратились в инструмент сведения счетов и устранения конкурентов, отметил эксперт.

Считаю, что передача дел по подобным статьям УК в суд, если они будут приняты, возможна только при аргументированном заключении экспертизы о наличии в действиях обвиняемого пропаганды вышеперечисленных явлений, — сказал Исаев.

Он также отметил, что на момент возбуждения уголовного дела и привлечения конкретного лица к ответственности должен быть разработан четкий механизм реализации новых статей на практике. Он должен быть понятен и следователям, и прокурорам, и судьям, и адвокатам.

И, конечно же, при решении вопроса о привлечении к ответственности за ЛГБТ-пропаганду и призыв к смене пола необходимо провести четкую и понятную грань между административным правонарушением и уголовным преступлением, — заключил юрист.

Ранее сообщалось, что глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина подготовила законопроект об уголовной ответственности за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. По ее мнению, максимальное наказание за подобные преступления должно составлять до пяти лет лишения свободы. Проект направлен в правительство для получения отзыва.

5 декабря президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.